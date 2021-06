For et år siden holdt Odsherred Forsyning borgermøde om renseanlæg på Odden, og det har tilsyneladende stillet borgerne tilfredse. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Formanden er klar til at fjerne forbudsskilt

Odsherred - 23. juni 2021 kl. 06:32 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Et eneste høringssvar var resultatet af den høringsproces, der har været i forhold til etablering af nyt renseanlæg i Havnebyen, på Odden, og det var et enigt byråd, der tirsdag aften vedtog at godkende den endelige lokalplan og kommuneplantillæg for et nyt renseanlæg.

Ifølge Odsherred Forsynings bestyrelsesformand, Allan Andersen (S), er processen et udtryk for, at forsyningen har lavet et vældig godt projekt, og han slog fast, at mens man i dag stort set kun renser spildevandet for cykler og gebisser, så vil det være helt anderledes i fremtiden.

Allan Andersen lovede, at han gerne bruger egen spade og sin fritid på at fjerne badning forbudt skiltet på havnen på Odden, for når det nye renseanlæg er på plads, vil Kattegat ved Havnebyen være rent nok til en badetur.