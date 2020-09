Formanden beskyldes for at være inhabil, når der gives penge til teater, men det afvises af jurist

Gitte Hededam er formand for kulturudvalget i Odsherred Kommune, og hun beskyldes for inhabilitet, hvilket afvises pure.

Odsherred - 19. september 2020 kl. 08:18 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formanden for kultur- og folkeoplysningsudvalget i Odsherred Kommune, Gitte Hededam (S), bliver på Facebooksiden »politik i Odsherred« beskyldt for at være inhabil, da hun, sammen med det øvrige udvalg, besluttede, at yde 75.000 kr. i samlet tilskud til begivenheder på Odsherred Teater, hvor hun også er bestyrelsesmedlem.

Gitte Hededam har fået Odsherred kommunes jurist til at vurdere sagen, og her er der ren frifindelse over hele linjen. Han skriver blandt andet, at:

»Der foreligger ikke inhabilitet i sagen. Gitte Hededam er udpeget af byrådet til bestyrelsen i Odsherred Teater. Gitte Hededam skal herunder sikre, at tilskud fra kommunen skal anvendes på lovlig vis. Odsherred Teater er en selvejende institution, hvis aktiviteter og finansiering i vid udstrækning er lovbestemte. Den konkrete sag om uddeling af støtte vedrører kultur- og folkeoplysningsudvalgets støtte af flere aktiviteter, hvor den i øvrigt beløbsmæssigt beskedne støtte til Odsherred Teater var blot èt ud af flere tilskud. Det sker ret ofte, at byrådsmedlemmer udpeget af Byrådet til andre selskaber eller foreninger kan komme i en situation, hvor der kan opstå tvivl om bedkommendes habilitet. Efter praksis(Ankestyrelsen og Folketingets Ombudsmand) opererer man i disse tilfælde med den såkaldte »kommunalretlige modifikation,« hvorefter der skal noget særligt til i forhold forvaltningslovens paragraf 3, stk.1, nr.3, det kan eksempelvis være, hvis udvalget sulle tage stilling til formandens varetagelse af sit hverv i bestyrelsen for Odsherred Teater eller, hvor Odsherred Kommune og Odserred Teater skulle indgå en aftale på privatretligt grundlag. Der foreligger derfor ikke inhabilitet i den foreliggende sag.«