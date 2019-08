Gina Larsen er formand for integrationsrådet, og hun ærger sig over, at byrådet i Odsherred vil have indflydelse på rådets arbejde.

Formand vil ikke lade sig kue

Må integrationsrådet i Odsherred Kommune være med i en demonstration for en human integrationspolitik? Nej, ikke, hvis den foregår få dage før et folketingsvalg, lød det i sin tid fra Venstres Helge Fredslund, fra Odshererd byråd, der fik borgmesteren til at indkalde rådet til en kammeratlig samtale efter at rådet var medarrangør af en demonstration få dage før folketingsvalget den 5.juni.

Rådets formand Gina Larsen, er ærgerlig over, at det er nødvendigt for byrådet at blande sig i integrationsrådets aktiviteter.

»Nu har vi fået sat en dato på mødet med økonomiudvalget, og så skal integrationsrådets medlemmer selvfølgelig diskutere, hvad vi skal svare. Helt personligt er jeg da godt og grundigt irriteret over, at byrådet synes de skal bestemme, hvad vi gør. Vi har en forretningsorden, som vi følger, og vi stiller op til komsammen-aktiviteter, markeder, folkemøde og alt muligt andet, helt frivilligt og helt gratis. Vi er en flok mennesker, der vil arbejde for en bedre integration, og for at alle vi, der er kommet til Danmark, bliver respekteret som mennesker, ikke som vores hudfarve eller som flygtninge eller indvandrere, Jeg synes egentlig at forløbet har været ret uheldigt, og et udtryk for dårlig kommunikation. Jeg er da skuffet over, at Helge(Fredslund, V, red.) ikke tog det op internt først. Nu tager vi den så derfra, men hvis byrådet vil lave vores forretningsorden om, så gider jeg ikke mere, så holder jeg op,« siger hun til dagbladet Nordvestnyt.