Formand for social- og forebyggelsesudvalget, Arne Mikkelsen tager sagen om fratagelse af 45 timers hjælp til den 18-årige multihandicappede Simone Risager op i social- og forebyggelsesudvalget på næste møde. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Formand ønsker svar i handicapsag

Odsherred - 22. september 2020 kl. 19:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ODSHERRED: Efter Jyllands-Postens omtale af sagen om den 18-årige multihandicappede pige, Simone risager, fra Fårevejle, der fik fratraget en stor portion hjælpetimer da hun blev voksen, bliver sagen nu et punkt på næste møde i social- og forebyggelsesudvalget.

Det oplyser formand Arne Mikkelsen til Nordvestnyt.

- Der er tale om en yderst følsom sag. Som politiker kender jeg ikke mere til den foretagne sagsbehandling, end hvad avisen skriver. Erfaringsmæssigt ved jeg dog, at sådanne sager har flere facetter end det der fremgår af en avisartikel. Der er klart nogle forhold som skal drøftes, siger han i en kommentar til sagen og fremhæver nogle elementer i sagen, han gerne vil have en uddybning af på udvalgsmødet.

Blandt andet vil han gerne kende begrundelserne for at kommunen har valgt at forfølge indsatsen for at anbringe Simone Risager i et botilbud, når nu både hun og hendes værge, moderen Jane Risager, ønsker at blive i eget hjem.

Samtidig vil han gerne have en uddybning af bevægegrundende for at nedsætte hjælpen fra 67 til 22 timer om ugen.

- Er vores tolkning af loven rimelig, spørger han.

- Det er aftalt, at vi på næste udvalgsmøde har et orienteringspunkt om sagen. Det bliver på grund af personsammenhængene et lukket punkt. Det betyder at administrationen overfor udvalget skriftligt i sagsfremstillingen redegør for deres beslutninger. Der kan så efterfølgende blive en åben drøftelse, hvis udvalget (eller dele heraf) mener, der er truffet forkerte beslutninger. De kan så sætte en sag på dagsordenen til november, uddyber han og understreger, at udvalget alene kan forholde sig til de principielle forhold og lægge rammen for sagsbehandlingen, og ikke gå ind og sagsbehandle konkret.

Ifølge Jyllands-Posten bad Ankestyrelsen i maj kommunen om at behandle dele af Simone Risagers sag påny.

Rikke Blom bekræfter overfor avisen, at kommunen er i gang med en revurdering af sagen på baggrund af tilbagemedlinger fra hjemmeplejen.

Ankestyrelsen afgjorde sidste år 1.121 sager på voksenhandicapområdet.mani