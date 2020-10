Paw Pedersen (DF), formand for miljø- og klimaudvalget, hvor han forleden kom i mindretal. Foto: Torben Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Formand kom i mindretal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand kom i mindretal

Odsherred - 11. oktober 2020 kl. 10:14 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

En beboer på Grundtvigsvej i Nykøbing vil gerne benytte det grønne fodboldareal mellem Billesvej og Præstevænget, når han skal have sin campingvogn ind i sin baghave. Borgeren mener ikke, at der er plads til campingvognen ved hans bolig. Det grønne område er kommunalt ejet, og kommunen har sagt nej til borgerens ønske om at bruge pladsen til at få campingvognen ind i baghaven.

Paw Pedersen (DF) er formand for miljø- og klimaudvalget i Odsherred Kommune, og han bragte forleden sagen op i udvalget med det ønske, at kommunen skulle give vedkommende tilladelsen. Men formanden stod alene med sit synspunkt, da fem af de seks fremmødte holdt fast i, at borgeren ikke skal have tilladelsen.

- Den pågældende må skabe plads på sin egen matrikel for at få placeret campingvognen, og ikke køre hen over et offentligt areal, siger Helge Fredslund (V).

Paw Pedersen undrer sig over flertallet.

- En borger er i klemme, og det drejer sig om 20 meter, hvor han et par gange om året kan få lov at skubbe campingvognen ud. Hvis det havde været en hvilken som helst anden nabo, så havde man kunne lave en aftale, men når det er kommunen, så kan man ikke. På en måde synes jeg, det er dårligt naboskab fra kommunens side, siger Paw Pedersen.