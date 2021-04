Formand for Fagligt selskab for sundhedsplejersker, Susanne Rank Lücke, siger, at Odsherred Kommune risikerer et påbud fra Sundhedsministeriet, fordi sundhedsplejerskernes undersøgelser af børn i folkeskolen er en del af sundhedsloven. Foto: Eva Lyng Johansen Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Formand for sundhedsplejersker: Brud på sundhedsloven

Odsherred - 22. april 2021 kl. 08:26 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

- Alle børn er vigtige, og er gennem sundhedsloven sikret, at blive tilset af sundhedsplejersker. I skolen er både ind- og udskolingsundersøgelser lovpligtige. De skal ligge der. Hvis kommunerne ikke overholder det, og der bliver klaget, kan kommunen få et påbud, siger Susanne Rank Lücke, som er formand for Fagligt selskab for sundhedsplejersker, der er en særlig faggruppe under Dansk Sygeplejeråd.

Hun ønsker ikke at kommentere på den konkrete sag fra Odsherred Kommune, hvor fire ud af otte stillinger som sundhedsplejersker er ubesatte, og den kommunale sundhedspleje derfor ser sig nødsaget til, at skippe de faste undersøgelser i folkeskolen, og prioritere indsatsen for de nyfødte og spæde børn. Mangel på sundhedsplejersker ses i hele landet.

- Vi har igennem de sidste seks år advaret om, at der ville komme en hurdle, og mangle sundhedsplejersker, når en stor del af vores medlemmer gik på pension, fordi man ikke har uddannet tilstrækkeligt med nye sundhedsplejersker. Det er skræmmende, for man kan jo ikke vride en tør karklud, siger Susanne Rank Lücke.

Hun mener ikke de lovpligtige undersøgelser i ind- og udskolingen kan klares af en almindelig sygeplejerske.

- Det må de ikke. Der skal en sundhedsplejerskeuddannelse til. Sundhedsplejersker har særlige faglige kompetencer, siger Susanne Rank Lücke.

Hun fortæller, at sundhedsplejersker i skolerne af og til møder børn, som ikke kan se eller høre godt nok.

- De har formået at skjule det for omverdenen, og er måske blevet opfattet som indlæringsvanskelige. Det er blot et eksempel på, hvorfor de undersøgelser er af stor betydning, siger hun.