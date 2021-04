Den nye skydebane kommer til at ligge i Rørvig Jagtforeningens naturskønne område på Søndervangsvej i Rørvig. Dronefoto: Preben Moth.

Artiklen: Formand for jagtforening: Ingen hagl på boldbanerne

Formand for jagtforening: Ingen hagl på boldbanerne

- Det bliver fysisk umuligt, at skyde hagl så langt, som op på idrætsforeningens boldbaner eller skoleområdet, lover formanden for Rørvig Jagtforening, Leif Nielsen.

Lørdag skrev Nordvestnyt om foreningens planer om at etablere en skydebane få hundrede meter fra Rørvig Friskole og Rørvig Idrætsforenings boldbaner. Naboskabet har skabt bekymringer hos blandt andre bestyrelsen på Rørvig Friskole.

Sandsynligheden for at vores hagl lander på boldbanerne, er mindre end ingenting, siger Leif Nielsen.

I politiets tilladelse, hvor der er aftegnet et område på 250 meter, er der tale om en sikkerhedsafstand, som dækker værst tænkelige tilfælde.

Han fortæller, at det har været et større arbejde at skrive de mange ansøgninger til Odsherred Kommune, Kystdirektoratet og Midt- og Vestsjællands Politi.