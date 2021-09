Lars Nybjerg, formand for Bygningsfonden Odsherred Teater (th.) måtte tage en svingom med den sure teater-pedel (Henrik Ipsen), før han fik tilkæmpet sig en plads ved mikrofonen, så han kunne holde sin tale. Foto: Anders Ole Olsen

Formand for byggefond måtte tage en svingom med muggen teater-pedel

- Det her bliver en helt ny udgave af et forsamlingshus i Nykøbings bymidte. Et kraftcenter for Odsherred i den stærke udvikling, vi er i gang med, mente formanden.

- Det er sjovt at have været med til at bygge det nye Odsherred Teater her, for det var min far og min onkel, der byggede de gamle Irma-lokaler, som nu er revet ned, sagde Lars Nybjerg.