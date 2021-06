Landsforeningen for Bankoforeninger i Danmark efterlyser råd og vejledning fra myndighederne i forhold til hvordan bankoforeninger kan få lov til at fortsætte med bakospil, uden at overtræde den tre år gamle spillelov. Foto: Hans-Jørgen Johansen.

Formand for bankoforeninger: Det føles som hetz

Odsherred - 18. juni 2021 kl. 11:37 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Støtteforeningen Idrættens Venner i Asnæs får som medlemmer af Bankoforeningerne i Danmark, BFID, hjælp til at føre den retssag, som det efter alt sandsynlighed kommer til at ende med, fordi foreningen har afvist at betale den bøde på 215.000 kroner, som de har fået af de danske Spillemyndigheder, for at have overtrådt spilleloven.

- Jeg kan sagtens leve med, at der er kommet en ny spillelov. Jeg kan også godt leve med, at Spillemyndighederne kontrollerer bankoforeningerne. Men når myndighederne bare går ud og finder alle mulige foreninger, og undlader at vejlede dem dem om loven, men bare politianmelder dem, så føles det ærligt talt som om man fra myndighedernes side vil drive hetz mod bankoforeningerne, siger formand for BFID, Christin Bülow Pedersen.

Foreningens bestyrelse har sammen med foreningens advokat brugt det seneste år på at finde ud af, hvordan medlemmerne kan efterleve de nye lovkrav.

- Problemet er, at myndighederne ikke har sendt oplysninger ud til bankoforeningerne, og givet dem mulighed for at rette ind. Vi kan ikke få svar på, hvor meget vi skal opkræve i kontingent, hvordan der skal afholdes generalforsamling i en bankoforening, hvor samtlige bankospillere skal indkaldes, for at gøre bankospillet lovligt. Åbenbart er det heller ikke lovligt, at spille banko, hvis det er foreningens primære aktivitet. Men sådan er det jo netop for mange af de støtteforeninger, som samler penge ind til de lokale idrætsforeninger eller andet. De drives af frivillige, og hver en overskudskrone går til velgørende formål. Jeg kender ikke til bankoforeninger, som har handlet i ond tro og bevidst overtrådt loven, men de får en bøde alligevel, siger Christin Bülow Pedersen.

