Formand efter ulykke: »Vi skal virkelig tænke os om«

Siden er der blevet fejet på strækningen og formanden for Odsherred Kommunes Miljø- og klimaudvalg, Paw Pedersen (DF), fortæller, at ulykken giver stof til politisk eftertanke.

»Det er nogle triste ulykker, der er sket derude og vi skal virkelig tænke os om når opgaven udbydes næste gang. Jeg føler med de forulykkede, og håber at de kommer sig hurtigt. Vejentreprenøren kommer med en pris på ekstraarbejdet og på pålægning af et andet asfalt-materiale. I næste uge bliver udvalget informeret om pris og tidsplan. Så ved spørgsmålet om hvorvidt forholdene er bragt i orden, så må jeg sige nej, men der er gjort hvad der kunne for at gøre vejen sikker, så vi forhåbentlig ikke ser flere ulykker,« siger han til Nordvestnyt.