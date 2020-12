Se billedserie - Der skal tænkes nyt, stort og anderledes. Så vil det selvfølgelig koste flere penge at drive, siger Gitte Hededam, formand for Odsherred Teaters bestyrelse. Foto: Per Christensen

Formand ærgrer sig over, at nyt og større teater ikke udløser større tilskud

Odsherred - 30. december 2020 kl. 16:33 Af Stefan Andreasen

I sommeren 2021 får Odsherred Teater en funklende ny teatersals-bygning, når byggeriet i Holsts Have i Nykøbing Sjælland står færdigt.

Men selvom der skal bruges mange flere penge på drift af en meget større teaterbygning, og der forventes større teater-produktioner, er den nye, fire-årige driftsaftale med Odsherred Kommune 2021-2024 ikke forhøjet i forhold til den gamle aftale på godt 4,4 mio. kr. årligt, inklusiv bidraget på 400.000 kr. fra Kalundborg Kommune.

Det ærgrer formand for Odsherred Teaters bestyrelse, Gitte Hededam (S), der også er kulturudvalgsformand.

- Jeg håbede på et større beløb. Jeg kunne godt tænke mig mindst et par hundrede tusinde kroner mere årligt. Det kommer teatret i hvert fald til at mangle på driften, vurderer formanden.

- For pokker da. Vi får et nyt kæmpeteater - et fyrtårn for Odsherred.

- Der skal tænkes nyt, stort og anderledes. Så vil det selvfølgelig koste flere penge at drive. Det koster mere i lys, vand og varme, og der vil være brug for en tekniker mere og flere skuespillere, siger Gitte Hededam.

Hun mener, at hun har kæmpet for sagen i udvalg og byråd.

- Jeg har kæmpet, det jeg kunne, siger Gitte Hededam.

- Der kan være mange forskellige, alternative måder at skaffe penge, når vi nu ikke kunne få forhøjet driftsaftalen, og det er vi i proces med lige nu, siger formanden og nævner fokus på fonds-ansøgninger.

- Vi har en hurdle foran os med økonomien, men vi skal nok få løst det. Det plejer vi i Odsherred.

- Når vi har sagt ja til et nyt teater, et fyrtårn for Odsherred; et flot teater, der tiltrækker folk langvejs fra, så skal vi selvfølgelig også have det til at køre, så der også foregår noget, folk vil opleve.

- Men nu skal vi lige have det hele til at lande, siger Gitte Hededam.