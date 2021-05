Leif Egholm blev valgt ind i byrådet for Odsherred Listen i 2017, men skiftede til Nyt Odsherred for blot et par måneder siden. Foto: Marianne Nielsen

Formand ærgrer sig over Leif Egholms exit fra nystiftet parti

Af Marianne Nielsen Formanden for det nytstiftede parti Nyt Odsherred blev i sidste uge en byrådsrepræsentant færre i sidste, da Leif Egholm valgte at forlade partiet efter kort tid som medlem.

- Jeg er naturligvis ærgerlig over, at Leif har meldt sig ud af Nyt Odsherred. Jeg er dog sikker på, at der vil være et fint samarbejde mellem Leif og vores byrådsmedlemmer i den resterende del af byrådsperioden, oplyser Nyt Odsherreds formand, Gitte Egeskov til Nordvestnyt.

- Leif Egholms udmeldelse har ingen betydning for opstillingen, bortset fra, at der selvfølgelig er en kandidat mindre for vores medlemmer at vælge imellem, når vi skal have opstillingsmøde. Vi har dog allerede tilsagn fra 16 medlemmer, som ønsker at stille op, og der kommer formentlig endnu flere frem mod opstillingsmødet, så vi skal nok få en stærk liste til valget, siger partiformanden.