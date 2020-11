Odsherred Kommune undersøger nu de potentielle konsekvenser af en lavere sfo-takst. Derefter drøfter børne- og uddannelsesudvalget emnet igen.Foto: Thomas Rye Foto: Foto: Thomas Rye

Formand advarer: Billigere sfo kan forringe serviceniveau

Odsherred - 16. november 2020 kl. 19:53 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Mulighederne og konsekvenserne af at sænke taksterne på sfo-området bliver nu gransket af Odsherred Kommune.

Som Nordvestnyt fornylig kunne fortælle, så er forældrebetalingen for en heldags sfo-plads i folkeskoleregi steget med 25 procent på bare fem år, og ligger højt i forhold til niveauet i andre kommuner.

Men det kan måske ændre sig på sigt. I hvert fald har børne- og uddannelsesudvalget i Odsherred Kommune besluttet at sætte administrationen i gang med at granske taksterne og undersøge mulighederne for takstnedsættelse. Dog ikke lige med det samme.

- Vi kan ikke ændre noget nu, for taksterne for 2021 skal besluttes i byrådet om tre uger, men vi har bedt administrationen om deres vurdering af hvad konsekvenser det vil have for serviceniveau og lignende, hvis vi skal nedsætte forældrebetalingen, siger udvalgets formand Søren With (S), som vurderer at sagen vil dukke op på udvalgets dagsorden i december eller januar.

- Hvis man ikke skal hente penge et andet sted, så det er en budgetsag, kan man godt justere taksterne indenfor eget udvalg. Men så tror jeg, at vi er ude i serviceforringelser, for jeg tror ikke der ligger penge og flyder, siger udvalgsformanden.

- Jeg var klar over at vi lå højt, og har også fået det at vide tidligere i udvalget. Men mange små lokale tilbud koster. Og vi er hele tiden ramt af, at vi har mange tilbud i forhold til antallet af børn, forsætter han.