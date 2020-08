Vig Festivals formand Ole Larsen hjælper med at kontrollere de mange gæster ved indgangen (foto fra 2018). Aktuelt er han og bestyrelsen ved at udtænke nye, sikre måder at køre festival i fremtiden. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Formand: Tre modeller for Vig Festivals fremtid

Odsherred - 12. august 2020 kl. 22:25 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vig Festival er aflyst i år på grund af forsamlingsforbuddet, men hvordan ser det ud til næste år?

Bestyrelsen er ved at udtænke modeller for, hvordan der vil kunne holdes festival på alternative måder i 2021.

Mens spillesteder og festivalers interesseorganisation Dansk Live forhandler med kulturminister Joy Mogensen om, hvordan en genåbning af koncert- og festival-livet vil kunne gøres sundhedsmæssigt forsvarligt, tænker Vig Festivals bestyrelse også tanker om fremtiden i corona-skyggen.

- Der bliver helt sikkert Vig Festival i 2021. Der er brug for os, og der er grundlag for det.

- Men vi skal finde ud af, hvilket format, vi skal holde festival i. Vi er nødt til at tænke i nye baner, siger bestyrelsesformand Ole Larsen.

- Alle ønsker sig, at det kan blive Vig Festival, som det var før coronaen. Men det er et ønskescenarie, og det er slet ikke sikkert, at det nogensinde bliver sådan igen.

- Vi er nødt til at tænke i helt nye måder at køre festival.

- En ny model kunne være færre gæster til hver koncert, men med en forlænget periode; en festival, hvor koncerterne kører over en hel sommer.

- Eller - et meget større festival-areal, hvor publikum inddeles i sektorer på området, siger Ole Larsen.

Helt til Herrestrup

- Det kan også være, at vi skal holde festivalen på flere locationer på egnen. Sprede den ud geografisk. Vi har for eksempel mulighed for også at bruge en fodboldbane i Herrestrup.

- Men vi ved jo stadig ikke, hvor mange mennesker, vi må være samlet, så det bliver gætterier og skøn, siger formanden.

- Lige nu er vi i fuld gang med at udtænke fremtidige projekter og scenarier i forbindelse med budgettet, der skal være færdig til oktober, når regnskabsåret slutter, og fremlægges på generalforsamlingen til november.

Måske bliver der fremlagt tre forskellige budgetter med tre modeller. Forhåbentlig finder vi en model, så vi igen kan generere penge til foreningerne, siger Ole Larsen.

- Jeg er sikker på, at Vig Festival består, men jeg er ikke sikker på i hvilken form. Jeg tror generelt, at det her er begyndelsen på noget nyt, som vil sætte sig fremtidige spor for festivalerne. Min personlige holdning er, at vi vil få helt andre måder at være sammen på. Der vil komme nye krav og ideer, og det skal vi som festival kunne afspejle, lyder det fra formanden.