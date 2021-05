Vig Festivals formand Lars Gjerlufsen håber, at gæsterne - efter aflysningen af årets festival - igen vil holde fast i deres billetter. Han forudser, at der kommer rift om billetterne til festivalen i 2022.

Formand: Festival-billetterne vil være i høj kurs i 2022

Med aflysningen af årets Vig Festival på grund af myndigheds-kravene til de store forsamlinger, er det andet år i træk, at festivalen må aflyse, og formand Lars Gjerlufsen forudser, at der derfor vil blive rift om billetterne i 2022.

Der var udsolgt til Vig Festival i 2020, langt de fleste gæster valgte efter aflysningen at beholde deres billetter til 2021, og formanden regner med, at de fleste nu også vil holde fast i billetterne, så de er sikret en plads i 2022.

- Alle dem, der har købt billet til i år, vil nu få besked fra Ticketmaster med et tilbud om, at de vil kunne få pengene refunderet. Vi håber dog, at de fleste, ligesom sidste år, har lyst til at beholde deres billetter.