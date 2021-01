Torben Møller frygter, at det bliver svært at få folk tilbage i haller og motionscentre, når samfundet lukker op igen. Foto: Mik Foto: Mik

Formand: Det vil blive en kamp at få folk til at dyrke indendørs-idræt igen

Odsherred - 12. januar 2021 kl. 06:45 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Den langvarige corona-tid med hård, restriktiv nedlukningt, der også rammer motionscentre og idrætshaller, har fået mange til at søge udendørs for at få motion og vandre, cykle, løbe og træne i naturen - den trend bliver svær at hamle op med for idrætsorganisationerne, frygter formand for FK Odsherred, Torben Møller.

- Det vil blive en kamp for os at få folk til at dyrke indendørs-idræt og -træning igen; håndbold, floorball, motionscentret.

- Lige nu motionerer jeg selv udendørs tre-fire gange om ugen, cykler eller løber, og jeg møder folk i stimer derude. Det er helt vildt, så mange der er kommet udenfor lige nu.

- Jeg tror, det bliver en vane for folk nu, fordi det har stået på så længe med corona. Vandre- og cykelturene er blevet noget, man ikke lige kan og vil undvære, så det vil blive noget op ad bakke for indendørsidrætten og motionscentrene, når vi skal have det i gang igen i foråret og sommeren.

- Det bliver meget udfordrende, mener Torben Møller.

- Vi er jo nok nødt til at se på, hvad det er, folk vil nu; hvad de har dyrket her under coronaen.

- Vi har eksempler på nogle, der mødes i små grupper og cykler et par gange om ugen i alt slags vejr.

- Jeg tror, vi er nødt til at gentænke vores måde at se på alternative udendørs-aktiviteter, så vi rammer tidsånden. Det snakker vi om lige nu, siger FK Odsherred-formanden.

- Det kan være udendørs-håndbold, floorball, løb, cykling, styrketræning, crossfit, vi skal have kigget mere på, stille og roligt, siger Torben Møller.

- Der er ingen tvivl om, at folk savner det sociale ved at haller og motionscentre er lukkede. Man kan godt træne alene derhjemme, men det er noget andet, når man mødes tre-fire stykker og træner sammen og hygger sig bagefter. Nu er folk så begyndt at gå og løbe sammen i naturen i små grupper, og det vil komme til at udfordre foreningslivet, siger FK Odsherred-formanden.

Torben Møller tror først, at der bliver åbnet langsomt op igen til marts-april.

- Og så vil der gå lang tid, før folk begynder at tænke på indendørsidræt. Lige nu ligger det så dybt i os alle, at vi risikerer at blive smittet i en idrætshal eller et fitness center, så det vil være usandsynligt, at folk lige strømmer tilbage på holdene, den dag vi må åbne igen, siger formanden.