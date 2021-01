Se billedserie Vig Festivals formand Lars Gjerlufsen regner med, at der - takket være vaccinations-programmet - igen vil kunne samles tusinder af festivalgæster foran Store Scene i begyndelsen af juli. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Formand: Den gode, gamle Vig Festival til sommer

Odsherred - 13. januar 2021 kl. 19:15 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Vig Festivals formand Lars Gjerlufsen er begejstret for Sundhedsstyrelsens prognose om, at alle danskere over 16 år er færdig-vaccineret 27. juni, hvis der vel at mærke godkendes flere vacciner.

Formanden vurderer, at der nu kan holdes Vig Festival 8.-10. juli.

- Det bliver jo nok sådan, at man ved indgangen til festivalpladsen og campingområdet skal kunne fremvise dokumentation for, at man er vaccineret. Men det bliver ikke et krav, vi som festival skal stille, jeg tror, det bliver noget, sundhedsmyndighederne og ministeriet opstiller i fælles retningslinjer for alle festivaler og store sportsbegivenheder.

- Enten er man vaccineret, eller også skal man tage en lyntest ved indgangen.

- Jeg tror, der kommer nogle meget klare retningslinjer for, hvordan vi skal gøre det. Og det er klart, at vi som festival heller ikke vil gå på kompromis med gæsternes sundhed. Det skal være sikkert at være på Vig Festival, siger Lars Gjerlufsen.

Han lægger ikke skjul på, at han glæder sig vildt over Sundhedsstyrelsens vaccine-prognose.

Formanden regner med, at Vig Festival kan lukke samme antal gæster ind, som normalt, og at der vil kunne samles tusindvis foran Store Scene, når eksempelvis Lukas Graham giver koncert.

- Når vi alle sammen er blevet vaccineret, så kan jeg ikke se, hvorfor man ikke skulle kunne samles flere tusinde og høre musik sammen. Vi skal jo tilbage til alt det gode på et tidspunkt - hvorfor skulle det ikke være nu?

- Vi planlægger efter, at der er flok-immunitet til sommer. Vi skal ikke være alternative og gå ud og sige, at det måske ikke kan blive til noget, hvis det så viser sig, at det kan blive til noget. Vi planlægger efter, at det bliver den gode, gamle Vig Festival til sommer, siger Lars Gjerlufsen.

En af landets førende virologer, professor Søren Riis Pa­ludan, Aarhus Universitet, mener ikke, at der vil være opnået flok-immunitet før et stykke tid efter sommerferien, fordi Sundhedsstyrelsens vaccinations-program kun omfatter personer over 16 år, og det ikke er alle unge og voksne, der får tilbuddet om vaccination, som ønsker at blive vaccineret.

Desuden bedømmes usikkerheds-faktorerne omkring vaccine-udrulningen til fordel for vaccinerne snarere end det modsatte, siger Søren Riis Paludan i et interview i Berlingske.

Han mener derfor først, at der kan indtræde flok-immunitet et godt stykke tid efter sommerferien.

Vig Festivals formand vælger dog at satse på flok-immunitet fra festivalstarten 8. juli, kombineret med vaccinations-pas og kvik-test ved indgangen. Han og bestyrelsen har ikke en Plan B i skuffen.

- Det ser så godt ud med vaccinations-planen, så det arbejder vi helt sikkert efter.

- Vi forholder os løbende efter myndighedernes anbefalinger og retningslinjer, og gør det, der skal til, hvis der er brug for det.

- Men vi tror på, at der er flok-immunitet i begyndelsen af juli, siger Lars Gjerlufsen.

Vaccinations-programmet gælder kun for personer over 16 år, og børnene vil derfor kunne danne smittekæder på festivalområdet. Men skal de så blive hjemme?

- Selvfølgelig skal vi have børn og unge ind - Vig Festival er en familiefestival, så det er da noget, vi skal have styr på - jeg er sikker på, at sundhedsmyndighederne, ministeriet og Dansk Live får styr på de ting, siger formanden.

- Jeg tror, der kommer en kombinationsløsning med vaccinations-pas og kvik-testning ved indgangen og forskellige andre tiltag, som tilsammen gør, at vi allesammen kan få en tryg festival, siger formanden.