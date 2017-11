Formænd sluger ikke stemmer

Den politiske partier i Odsherred vil gerne have formandsposter, men intet tyder på, at det giver nogen særlig gevinst på valgdagen. Og slet ikke en gevinst, der tåler sammenligning med borgmestereffekten.

Siden 2005 har tre formænd for miljø-og klimaudvalget (MOK), der står for blandt andet lokalplaner, således oplevet tilbagegang i personlige stemmetal på valgdagen, senest Morten Egeskov (V), som gik fra 2554 stemmer i 2013 til 1742 i sidste uge.

Søren With (S), formand for kultur- og folkeoplysningsudvalget, fik 298 stemmer - to flere end for fire år siden. Gitte Hededam (S), som er formand for arbejdsmarkedsudvalget, gik frem, fra 158 stemmer mod 143 i 2013.