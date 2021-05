Forlader nystiftet parti og bliver løsgænger

- Jeg har i stigende grad haft svært ved at se mig selv som en del af projektet, og jeg har nu valgt at prioritere min tid og energi anderledes. Jeg ønsker Nyt Odsherred god vind fremover. Jeg ønsker ikke at smække med døren. Jeg har haft lange og grundige overvejelser med mig selv. Det er ikke noget, jeg bryder mig om, men man skal også prioritere sin tid og sin indsats, når man har min alder. Jeg bliver nu vaskeægte løsgænger helt uden fast bastion, for Odsherred-listen er jo nedlagt. Jeg stiller derfor heller ikke op til det kommende byrådsvalg, siger Leif Egholm.