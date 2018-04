Forkert flaskebon udløste fængsel

Så vred, at det kom til en konfrontation inde i butikken, og som vidne i retten bedyrede butiksbestyreren, at han var blevet slået og sparket, mens den tiltalte fastholdt, at nok havde han været sur, men slået nogen, det havde han aldrig gjort.

»Han kom over til kassen, hvor jeg sidder, og så flippede han fuldstændig ud og var meget grov i sin tale. Jeg kaldte på min chef, og han kom smilende ind i butikken, og fik så den besked, at han ikke skulle smile til ham, og mens min chef ringede til politiet, så smed manden pludselig en stor rulle med plasticposer efter os, og han begyndte at sparke og slå på min chef,« forklarede det ene af vidnerne.

Udover volden mod butiksbestyreren, så var den 49-årige også tiltalt for at have overfaldet en uidentificeret mand på vej ud af butikken, men den del blev han frikendt for, for ifølge dommeren, var der ikke ført tilstrækkeligt bevis for at dømme ham for vold mod en mand, som ingen vidste hvem skulle være.