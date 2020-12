Retten i Holbæk behandler i disse dage en sag om vold - både fysisk og psykisk - samt voldtægter. En 35-årig mand er tiltalt for overgrebene på sin kæreste, som han mødte på Facebook. Foto: Marianne Nielsen

Forholdet sluttede med et opgør i indkørslen

Den 35-årige mand, der ved Retten i Holbæk er tiltalt for at have tvunget sin kæreste til sex, udøvet psykisk og fysisk vold mod hende, forklarede at parret mødte hinanden på det sociale medie Facebook i sommeren 2018.

Faktisk gik der et par uger før de mødte hinanden væk fra skærmen.

Derefter gik der ikke lang tid før de blev kæreste, og efter et års tid flyttede hun fra sin mor i Gladsaxe og ind i hans bolig i Fårevejle Stationsby.

Allerede tidligt i forholdet blev der etableret et forbrug af hash hos begge.

- Hun sagde, at det linderede hendes smerter fra den kroniske hovedpine hun havde, forklarede han.

Skubbede hende ud af hoveddøren

Han fortalte også, at de ofte diskuterede og råbte grimme ord til hinanden, men kun i et enkelt tilfælde erkendte han at have skubbet hende ud af hoveddøren, hvor hun faldt og slog sin arm.

- Av. Av. Av, råbte hun, men jeg mente, at det var skuespil for at få mig til at få det fårligt med det, forklarede han i retten.

Deres parforhold var også præget af, at der var en økonomisk ulighed mellem de to. Han havde fuldtidsarbejde og hun var på kontanthjælp, hvilket også gav grobund for diskussioner.

Parforholdet sluttede brat den 25. januar i år, hvor den 35-årige mand i retten forklarede, at han var kommet træt hjem fra arbejde og ikke havde lyst til at diskutere et problem omkring nogle gaver hans børn fra et tidligere forhold havde fået.

Han gik i bad og derefter i seng, men hun fulgte efter og insisterede på at tale med ham om det, fortalte han i retten.

- I sengen siger hun »Så slå mig dog« - og det gjorde jeg så. Jeg gav jeg hende en flad, erkendte han og forklarede hvordan hun derefter havde pakket sine ting og forladt hjemmet.

Spærrede for trailer og cyklede sin vej

Et par dage efter kom hun tilbage sammen med et vennepar med bil og trailer for at hente det sidste.

- Jeg siger hej og får at vide at jeg bare skal holde mig langt væk. Det blev jeg ked af og senere blev jeg ophidset da de ville ind i huset og jeg ikke måtte gå med. Jeg kendte dem jo ikke, så og jeg låste døren og hamrede et bræt tværs over døren og satte bilen i indkørslen så ikke kunne komme ind i huset og ikke kunne komme væk. Så cyklede min vej, fortalte han.

Den 35-årige kom dog på bedre tanker og vendte om, fjernede brættet og sin bil, så de kunne komme derfra med kvindens ejendele.

Kvindens vidneforklaring på flere timer lange videooptagelser blev afspillet for nævningetinget mandag eftermiddag og tirsdag formiddag for lukkede døre, hvilket betyder, at Nordvestnyt er afskåret fra at gengive hendes version af de fem forhold den 35-årige er tiltalt for.