Udvalgsformand Per Kragh (S) og resten af lokaldemokratiudvalget drøfter et oplæg om en mere digital udgave af Landsby Makeover.

Foreslår en mere digital landsbydyst i 2021

Men i år er startskuddet på Landsby Makeover formentlig henlagt til webportalen borgernet.dk. Ønsket er, at budskabet om digitaliseringen af landsbydysten når bredt ud til lokalbefolkningen, og at få dem til at gøre brug af de digitale redskaber.

- Det kræver en massiv indsats at få gjort opmærksom på den digitale platform, og få flere til at bruge borgernet.dk, men det vil aldrig kunne erstatte de fysiske borgermøder, særligt de små borgermøder, hvor der opstår en særlig energi og kontakt, siger Per Kragh (S), der som formand for Lokaldemokratiudvalget, er ansvarlig for Landsby Makeover.