Foreslår at nedlægge ordblindeklassen

Odsherred - 02. maj 2020

Ordblinde børn i 3.-6. klasse har gennem flere år fået tilbud om et år i ordblindeklassen for at få styr på udfordringerne og hjælpemidlerne.

Men ved seneste visitationsmøde, hvor der blev visiteret til skoleåret 2020/2021, var der ingen visiteringer til Ordblindeklassen. I dagsordnen til børne- og uddannelsesudvalgets april-møde understreger administrationen, at de manglende visitationer ikke er ensbetydende med, at der ikke er ordblinde elever i Odsherred længere.

Det er i stedet udtryk for at, opgaven med at undervise dem varetages på den enkelte skole.

»Det betyder heller ikke, at der ikke er behov for en særlig ekspertise til at understøtte opgaveløsningen, men det betyder, at der behov for en omlægning af det nuværende tilbud« skriver administrationen i fremstillingen af sagen.

Børne- og uddannelsesudvalget har besluttet at sende forslaget om nedlægningen af ordblindeklassen og omstrukturere dysleksi-indsatsen i høring.

Målet med omlægningen af indsatsen for elever med store dyslektiske vanskeligheder, er at give den nødvendige støtte og undervisning af barnet på almenskolen, frem for at flytte barnet til en anden skole.

For at sikre kvaliteten i tilbuddet på tværs af skolerne oprettes en stilling som koordinerende læsevejleder, og der vil tillige blive udpeget lokale tale/læsevejledere på de enkelte skoler.