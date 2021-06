Odsherred Kommune har en stor bygningsmasse, men mange af bygninger er ikke vedligeholdt.

Foreslår at kommunens ejendomme sælges

Odsherred - 22. juni 2021 kl. 22:02 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Det har længe været kendt, at Odsherred Kommune har et efterslæb på vedligeholdelsen af kommunens ejendomme, og Allan Andersen (S) sagde på tirsdagens byrådsmøde, at hans parti er med på at finde penge hertil, når der skal forhandles budget.

Venstres gruppeformand, Niels Nicolaisen, slog fast, at der nu er syn for sagen, og at politikerne ikke længere har undskyldninger for ikke at gøre noget ved efterslæbet, som han mente reelt er på 240 mio. kr.

Nyt Odsherreds Helge Fredslund, mente, at problemet har været kendt i alle de 22 år han har siddet i byrådet, og han foreslog, at der nu bliver set på om ikke kommunen skulle skille sig af med en stor del af bygningsmassen, eller at der bliver indgået privat/offentlige partnerskaber om bygningerne, og han nævnte det urimelige i, at de slås med et ødelagt halgulv på Odden.

Borgmester, Thomas Adelskov (S) stemte i med, at der skal findes flere penge til området, men reflekterede også over, om bygningerne bliver brugt optimalt i dag, og han lagde op til en analyse af, hvorvidt flere foreninger kunne rykke sammen, så udnyttelsen af kommunens ejendomme bliver bedre, og så mente han at have hørt sig til, at der kommer penge til området ved de kommende budgetforhandlinger.