Den 7. september åbnes sæsonen i Teater og Musik Odsherred af Det Flydende Teater og Teatergrad, der spiller »Annas verden« - om Skagens-maleren, hustruen og moderen Anna Ancher - en moderne kvinde. PR-foto: Per Morten Abrahamsen

Forening sikrer teater i en corona-tid med 100.000 kr: Hvis ikke nu, hvornår så?

Med et budgetteret underskud på 100.000 kr. for sæsonen 2020/21, finansieret af kassebeholdningen, sikrer foreningen Teater og Musik Odsherred, at der kan spilles forestillinger i den kommende sæson, trods corona-­restriktioner, som medfører mindre plads til publikum.