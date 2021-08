Se billedserie Michael W. Heiland fra Odsherreds Sportsfiskerforening forventer rekordmange deltagere ved DM i Makrel på Odden den 20.-22. august. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Forening klar til femte Makrel Festival

Odsherred - 05. august 2021 kl. 16:56 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Makrellen er en sund fisk, som alle kan fange. Og hvis man har lyst til at konkurrere om, hvem der kan fange den største makrel og måske blive national mester i disciplinen, kan man deltage i DM i Makrelfiskeri på Odden Havn, som bliver afviklet fredag den 20. august og de to efterfølgende dage.

Det er Odsherreds Sportsfiskerforening, som står bag DM og Makrel Festival, som afvikles sideløbende.

Festivalen-delens program består blandt andet i, at forsvaret tilbyder sejlture i gummibåd, sponsorer viser deres varer frem på stande, og Fishing Zeeland giver introduktioner til lystfiskeri. Her kan nybegynderen også låne en fiskestand. Foreningen sælger blandt andet drikkevarer og t-shirts, og børn kan komme helt tæt på fiskene.

Foreningen, som holder til Asnæs, har 10-15 frivillige i sving i de tre dage.

- Det er en større opgave at arrangere DM og festival, for der skal søges om ganske mange tilladelser, siger Michael W. Heiland, som er formand for foreningens festival-udvalg.

Det er femte gang, at foreningen står for arrangementet. Sidste år måtte man aflyse på grund af corona-situationen. Lige nu er der 160 tilmeldte. Sidste tilmeldingsfrist er den 13. august.

- Vi plejer at være omkring 200, og jeg tror, at vi slår rekorden i år, siger Michael W. Heiland.

Man kan i konkurrencen stille op individuelt eller som et bådteam. Deltagerne kommer fra hele landet, ikke mindst dem, som stiller op som et bådteam.

Fokus på sikkerheden

- Som bådteam kommer du bare med din båd og sætter den i vandet. Vi har et fantastisk godt samarbejde med havnen, så vi har plads til mange både, siger Michael W. Heiland, som understreger, at man er meget opmærksomme på, at sikkerheden skal være i orden for dem, som sejler ud. Man skal vide, hvem der er ombord, hvornår de sejler, og om de er kommet hjem. Der holdes derfor skippermøder lørdag og søndag morgen. Dem, som deltager i den individuelle kategori, kan booke en plads på fiskekutteren Marianne F. Men man kan fiske overalt, og som noget nyt er det tilladt at indveje makrel, der er fanget langs alle Odsherreds kyster.

Søndag eftermiddag kåres vinderen. Michael W. Heiland oplyser, at den gennemsnitlige vindermakrel måler mellem 40 og 43 cm.

- Den største udfordring ved at fiske efter makrel er at finde stimen og at få den til at hugge. Og så fighte den, det vil sige at få den ind. Det er en lille tunfisk, så den er én stor muskel. Den er helt vildt levende, siger Michael W. Heiland.

Han synes, at Odden Havn er det mest oplagte sted at holde DM og Makrel Festival.

- Her er det nemt at sejle ud til områder, hvor der er mange makreller, siger Michael W. Heiland, som oplyser, at det mest er mænd, som er lystfiskere. Men Odsherreds Sportsfiskerforening har i år øremærket et eventuelt overskud til en særlig indsats for at gøre lystfiskeri mere attraktivt for kvinder, børn og unge.