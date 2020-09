Børne- og uddannelsesudvalget arbejder på at finde en ny måde at fordele pengene til skolerne på, så man kan opretholde skole- og sfo-tilbud i udkantsområderne.

Fordelingen af penge til skoler og sfo'er skal være mere enkel

Odsherred - 18. september 2020 kl. 06:24 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Står det til børne- og uddannelsesudvalget, så skal der fremover tildeles et fast grundbeløb til både skoler og sfo'er, og ikke alene basere sig på antallet af elever og sfo'børn på de enkelte matrikler.

Udvalget har netop sendt en ny fordelingsmodel i høring, hvor der lægges op til at hver matrikel er sikret et beløb årligt at drive skole og sfo for.

- Det er jo ingen hemmelighed, at vi er voldsomt presset på at vi gerne vil have alle vores tilbud ude i lokalområderne, men samtidig har mangel på børn. Det bliver sværere og sværere at drive skoler og daginstitutioner i forhold til, hvor mange børn der er, siger udvalgets formand Søren With (S) og understreger, at der ikke tale er om nye penge til området, men en ny måde at fordele midlerne på.

Efter den nye model bliver der tale om et grundbeløb til hver enkelt sfo - et forslag lyder på 320.000 kroner - og derudover får sfo'erne penge pr. barn og yderligere tilskud til børn med særlige behov. Det skulle gerne gøre det hele mere enkelt.

- Skolerne har også haft et ønske om at gøre tildelingen mere enkel, så de ikke skal sidde med fem forskellige regneark for at finde ud af, hvor mange penge de har at gøre godt med.

På skoleområdet er der flere tildelingsmodeller i spil med, men udvalget ønsker ikke på forhånd at lægge sig fast på en model, inden det har været i høring. Det er forventningen, at en beslutning kan træffes på udvalgets møde i november.