Forbyder rygning på hjemmearbejdsdage

- Det er en stor indgriben, at forbyde rygning i private hjem og private biler. Det er krænkende for den private ejendomsret og det smerter mit liberale hjerte, men jeg stemmer ja - udelukkende fordi medarbejderne i kommunen har stemt ja til rygepolitikken, sagde Pia Gade (V).

- Det er yderst vidtgående og på grænsen, men jeg hæfter mig ved at et enigt Hovedudvalg står bag forslaget, sagde han og havde noteret sig at hovedudvalget selv understreger, at man »går efter røgen - ikke rygerne«.