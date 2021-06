Se billedserie Regeringen er på vej mod et fem-årigt forbud mod aflastningsområder - og det kan risikere at gå ud over et eventuelt aflastningsområde i Nykøbing, mellem Odsherredvej og Vesterlyngvej. Foto: Preben Moth

Forbud mod et nyt center ved Nykøbing?

01. juni 2021
Af Torben Andersen

Når Odsherred Byråd til efteråret vedtager en kommunalplan, skal den også indeholde en redegørelse for et eventuelt aflastningsområde ved Nykøbing, området mellem Odsherredvej og Vesterlyngvej.

Kommunen har, som tidligere omtalt i Nordvestnyt, fået et konsulentfirma til at regne på fordelene ved et sådant center - og fordelen er omkring 40 mio.kr. årligt. Penge, som hovedsaglig vil blive hentet fra de odsinger, som i dag tager til Megacentret ved Holbæk for at handle.

Men regeringen lagde i sidste uge op til, at der indføres et fem-årigt forbud mod planlægning af nye aflastningsområder. Det skal ske for at styrke bymidterne. »Der er behov for at vurdere, hvilken effekt aflastningsområderne har på bymidterne, før der planlægges flere«, skriver regeringen i sit oplæg.

Borgmester Thomas Adelskov (S) tør ikke sige, hvorvidt regeringens ønske kommer til at kollidere med forslaget om et aflastningsområde i Nykøbing.

- Det afhænger af, om vi når at vedtage kommunenplanen, før regeringen sætter et stop i. Jeg har appelleret til indenrigsministeren (Kaare Dybvad Bek (S) , red.) om, at man kigger nærmere på, hvilke typer aflastningsområder man vil stoppe. Jeg er indstillet på at se på, om der ikke kan etableres et aflastningsområde ved Nykøbing, men uden dagligvarebutikker, siger han og peger på, at der allerede eksisterer visse udvidelsesmuligheder i området mellem Odsherredvej og Vesterlyngvej.

- Kommer forbuddet før vi har vedtaget kommuneplanen, vil det sætte en stopper for de overvejelser, vi i byrådet har gjort os om dette. Og det kan så få den konsekvens, at nogle af de butikker, der gerne ville ligge i et aflastningsområde ved Nykøbing, så kigger et andet sted hen, det kunne for eksempel også være i bymidten i Nykøbing, hvilket så ville være meget fint. Så der kan både være noget godt og dårligt i et eventuelt forbud mod aflastningsområder, det er svært at vurdere på nuværende tidspunkt, siger Thomas Adelskov, som tilføjer, at han godt kan forstå regeringens overvejelser.

- Vi er i Odsherred jo også presset af aflastningsområdet i Holbæk, og derfor har vi været nødt til at overveje at etablere et aflastningsområde ved Nykøbing. Regeringen forsøger at sætte en stopper for dette »ræs mod bunden«, hvor bymidterne bliver udhulet, siger Thomas Adelskov.