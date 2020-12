Odsherred havde tilbudt, at Region Sjælland kunne bruge Nordgårdshallen som vaccinationssted. Det er samme sted, hvor regionen tester for corona. Foto: Torben Andersen

Forbigået som vaccinationssted - må til anden kommune for at få vaccinen

Odsherred - 30. december 2020 kl. 14:39 Kontakt redaktionen

Af Marianne Nielsen

Det var en nedslående meddelelse fra Region Sjælland, der tikkede ind hos Odsherred Kommune tirsdag aften. Her var Odsherred nemlig ikke med på listen over kommuner, hvor der oprettes et vaccinationsted, selvom borgmester Thomas Adelskov (S), havde tilbudt Nordgårdshallen som centrum for vaccineringen af kommunens borgere.

Her har Region Sjælland allerede indrettet sig med et coronatest-center.

- Det er brandærgerligt, og en udgift for kommunen, som jo skal betale transporten for de borgere, der ikke selv kan komme til Holbæk, som bliver nærmeste vaccinationscenter. Og det er en lang tur for dem, siger Thomas Adelskov.

Heller ikke når det handler om vaccineringen af plejehjemsbeboerne i kommunen, står Odsherred øverst på listen.

- Vi forventer, at det bliver Odsherreds tur i næste uge. Vi ligger jo langt nede i forhold til smittetryk og antallet af plejecentre, der er ramt, så det er måske meget fair, at vi må vente lidt her i Odsherred, siger han.

I Region Sjælland oprettes der i alt fire vaccinationssteder. Foruden Holbæk er Slagelse, Roskilde og Nykøbing Falster udvalgt.

