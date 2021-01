Torsdag ankom de første vacciner til plejecenter Grønnegården i Nykøbing, hvor personale fra Region Sjælland stod for, at gøre vaccinerne klar.

Forbereder næste etape i vaccineplan

På blot to dage skulle flere end 300 plejehjemsbeboere i Odsherred modtage vaccine mod covid-19. Vaccinen ankom torsdag morgen, og fredag eftermiddag skulle den sidste vaccine være afgivet.

- Det er regionen, der styrer beredskabet, og hvor mange pakker vacciner de enkelte plejecentre skal have. Det hele kører efter en snorlige plan, men der er også blevet gjort et kæmpe arbejde og knoklet af kommunens medarbejdere, siger centerchef for omsorg og sundhed, Rikke Kragh Iversen.