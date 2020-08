Se billedserie Ellemose gård i Hørve med de toppede brosten er fredet, så man skal have særlig tilladelse til alt istandsættelse.

Send til din ven. X Artiklen: Foræringspris: Sælger stråtækt gård for en krone Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Foræringspris: Sælger stråtækt gård for en krone

Odsherred - 10. august 2020 kl. 13:07 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Væggene lidt skæve står. Ruderne er ganske små. Tankerne ledes uvilkårligt hen på H.C. Andersens sang om et hus så smukt, når man træder ind på gårdspladsen med de toppede brosten på Ellemosegård i Hørve.

- Den er bygget i 1750...sådan cirka. Men bulen derovre i væggen, har altså været der siden 1920. Mindst, fortæller Karina Læssøe fra Albertslund.

Sammen med sin søster har hun overtaget gården efter forældrene.

- Min far døde i 2015 og min mor er på plejehjem. Vi har forsøgt, at sælge den siden 2016, men ingen vil betale penge for en fredet bygning, siger Karina Læssøe.

Fortrød fredning af gården Det er fortællingen om en skøn barndom i det særprægede sommerhus i Hørve, hvor somrene gik med at male vinduer, tække tag og kalke længer. Om en gamle faldefærdig gård, som hendes far brugte det meste af sit voksenliv på at få sat i stand, og som han, i håbet om at beskytte huset mod nedrivning, lod det frede i 2010.

- Det fortrød han bittert. Han ville jo bare passe på huset, men med en fredning i Kulturarvsstyrelsen, måtte han pludselig ikke gøre noget som helst, uden at søge tilladelse, siger Karina Læssøe.

Hun har forsøgt, at få gården »affredet« hos Kulturarvstyrelsen, men det mener de ikke, den kan blive.

- Gården en unik fordi den har sidebåndsbindingsværk og fire længer, fortæller Karina Læssøe.

Det smerter hende, at se gården forfalde mere og mere - uden at der er dukket en køber op.

- Jeg er jo ikke håndværker, og jeg har ikke forstand på, at sætte den i stand. Derfor er min søster og jeg blevet enige om, at vi er parate til at sælge den for en krone, hvis den rette person vi overtage den, siger hun.

Håber at en fond vil overtage Ellemose gård Karina Læssøes håb er, at en fond eller forening kunne overtage gården, så den kunne blive et projekt eller et museum.

- Jeg har allerede hørt fra mange, men de fleste løber skrigende væk, når de set gården, siger Karina Læssøe.