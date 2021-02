Se billedserie Daginstitutionerne har holdt åben under hele nedlukningen, men alle forældre blev af regeringen anmodet om, at holde børn hjemme, hvis muligt. Privatfoto.

Forældre får 2,4 millioner kroner retur

Odsherred - 09. februar 2021 kl. 23:20 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Et enigt børne- og uddannelsesudvalg vedtog på ekstraordinært møde tirsdag aften at godkende administrationens indstilling at tilbagebetale penge til forældre, som under coronakrisen holder deres børn hjemme fra daginstitutioner og SFO.

- Der er ikke vedtaget noget endeligt endnu. Sagen skal først godkendes af samtlige politiske gruppeformænd i byrådet, og herefter sendes videre til behandling på et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde, inden det behandles og formodentlig vedtages på den kommende byrådsmøde, siger formand for børne- og uddannelsesudvalget, Søren With (S).

Det var i forvejen blevet vurderet, at tilbagebetalingen ville komme til at koste 1,5 millioner kroner. I tallene fra administrationen er der dog tale om en forventet tilbagebetaling på mellem 2,125.000 og 2.425.000 kroner. Midlerne kan ikke findes indenfor børne- og uddannelsesudvalgets eksisterende ramme, så udgifterne finansieres via en tillægsbevilling fra Odsherred Kommunes kassebeholdning.

- Forældre kan modtage tilbagebetaling for daginstitutioner, hvis de har holdt børnene hjemme i mindst to sammenhængende uger i perioden fra den 4, januar til den 12, februar i år, SFOer har været lukket, men har man benyttet nødpasning på skolerne, bliver betalingen ikke refunderet, fortæller Søren With.

Forældrene ventes at blive kompenseres i de kommende måneders betalinger.

- Pengene bliver ikke udbetalt, men ved, at forældrene ikke opkræves forældrebetaling i april og den første uge af maj måned, siger Søren With.