Forældre der holder børn hjemme skal have penge retur

»I Holbæk har man en slags orlovsmodel, hvor forældre, der holder deres børn hjemme i mindst to uger, får det de har betalt for daginstition eller SFO retur, og det er en model jeg synes er god. Regeringen har jo opfordret folk til at holde deres børn hjemme, så vi havde regnet med, at vi kunne give pengene tilbage som coronaudgifter. Men det kan vi ikke få svar på, og det er ikke rimeligt at folk skal vente længere på en løsning. Risikoen er også, at folk melder deres børn ud af institutionerne, og vi vil jo meget gerne have dem tilbage igen efter corona krisen, og så er det også ret og rimeligt, at folk får de penge retur,« siger han.