Forældre bakker op om skolelukninger

Der var stor forskel på, hvor mange elever der dukkede op på de enkelte skoler i Odsherred torsdag morgen. Mellem 50 og 12 elever var mødt frem, fordi det ikke var lykkedes for deres forældre, at finde alternative pasningsordninger, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag aften havde meldt ud, at alle skoler, daginstitutioner og uddannelsesinstitutioner lukkes ned i 14 dage.