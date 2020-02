Se billedserie Per Paldan har længe været bekymret over hullerne i vejen, når han har kørt datteren Stephanie i skole.

Forældre: Indkørsel til skole er livsfarlig

Odsherred - 06. februar 2020

Forældre som i de travle morgentimer i bil kører deres børn i skole på Vig skole, har længe været bekymrede over den meget ujævne indkørsel til skolens parkeringsplads, hvor poderne bliver sat af. Ikke mindst to huller i asfalten tæt ved Ravnsbjergvej, har givet bekymringer.

Trafikale problemer i morgentimerne - Bilister har ikke lyst til, at køre ned gennem de store huller, så de kører over i den modsatte side af vejen, og det giver store trafikale problemer om morgenen, siger Per Paldan, hvis datter Stephanie går i 2. b på Vig skole.

På Facebook har forældrene skrevet om hullerne i vejen, og undret sig over, at Odsherred Kommune ikke har fået lappet hullerne i vejen. Per Paldan har også uden held henvendt sig til flere politikere i byrådet.

- Der er flere forældre, som fortæller, at de har anmeldt vejhullerne til kommunen for længe siden. Men der er intet sket, fortæller Per Paldan.

Det ene af de to huller i vejbanen umiddelbart før udkørslen til Ravnsbjergvej ved Vig skole. Foto: Helene Nielsen.



Ikke kommunens ansvar Lise Rohden fra Odsherred Kommunes trafikteam oplyste på Facebook, at den hullede skolevej slet ikke er kommunens ansvar.

- Jeg vil blot gøre opmærksom på, at der ikke er tale om en vej under Trafikteamets drift, men om en privat fællesvej/indkørsel til skolen/hallen/biblioteket. Det er således på skolens matrikel og er ikke en offentlig vej (i fagtermens forstand). Ikke at det gør nogen forskel for den, der kører i hullet - og i sidste ende er det jo kommunens ansvar, uanset hvilken kasse det ryger i, skriver Lise Rohden.

Den kommentar fik Per Paldan til at gå til skoleleder på Vig skole, Ib Kristensen.

- Ib Kristensen var vist heller ikke klar over, at han muligvis har ansvaret for vejhullerne. Han ville undersøge sagen, men det bliver vejen jo ikke lappet af, siger Per Paldan.

Lise Rohden fra trafikteamet har også forklaret, at det er på nuværende tidspunkt er umuligt at lappe vejhuller på grund af jordtemperaturen og den megen fugt i jorden.

Lyder som en dårlig undskyldning - Det piner mig, at Kommunen og skolen intet gør ved problemet. De kunne dække hullerne med køreplader af metal, til vejret blev bedre. Det andet lyder som en dårlig undskyldning, for at spare penge og den indkørsel er altså livsfarlig efter min mening, siger Per Paldan.