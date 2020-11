Forælder til elev på lukket efterskole: De »spiller hasard« med sårbare børn

»Vi hentede hende hjem forrige torsdag, fordi hun var dybt ulykkelig over, at den daværende skoleleder pludselig stoppede. Siden blev hun klar over, at skolen lukkes, og det har slået hende helt ud. Hun ville tilbage og have den sidste uge med sine venner, så vi kørte hende retur til Ulstrup i sidste uge. Men hendes situation er uvis. Der er ikke anvist noget andet tilbud til hende, og jeg synes det er en rigtig skidt måde skolens ledelse har håndteret lukningen på. De har bare meldt ud, at de unge har en uge til at indstille sig på, at skolen lukker. Det er altså børn, der har brug for stabilitet og tillid, og nu river de tæppet væk under det, der er deres andet hjem. Jeg synes skoleledelsen »spiller hasard« med sårbare unge. Der er så mange ting i den lukning der ikke hænger sammen, og vi er mange, der spørger, hvordan det virkelig kunne gå så galt på så kort tid,« siger hun.