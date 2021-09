Helene Fürstling må søge trøst hos hesten Vitus, mens hun venter på at komme under kniven i det offentlige system. Hun er nemlig for tyk til at blive opereret på et privathospital. Foto: Helene Nielsen

For tyk til privathospital

Odsherred - 30. september 2021
Af Helene Nielsen

- Nu skal du altså flytte dig, siger Helene Fürstling og skubber den legesyge islandske hest Vitus til side.

Hun tager sig til maven, for selv om hun normalt er en meget aktiv kvinde, så har hun de sidste måneder levet i hvad hun selv beskriver som et smertehelvede på grund galdesten.

- Det er det mest smertefulde, jeg nogensinde har oplevet. Det kommer og går. Jeg har været sygemeldt fra mit arbejde, og flere nætter har jeg slet ikke sovet, fortæller hun.

Problemerne med galdesten dukkede for op for første gang i sommeren 2014.

- Jeg fik et anfald, og blev efter 14 dage indlagt på sygehuset. Her fik jeg morfindrop i 4-5 dage, og så gik det lidt i sig selv igen. Jeg blev scannet, men der var ikke noget at se. Måske var stenene kommet ud, fortæller hun.

Et par år senere. Endnu et anfald med store smerter i galdeblæren, som førte til indlæggelse på Holbæk Sygehus.

- Min læge sagde til mig, at hvis jeg fik flere anfald, så skulle galdeblæren fjernes, siger Helene Fürstling.

I august måned i år var hun med sin mand på ferie i Aalborg, da der igen var problemer med galdeblæren, og ferien måtte afbrydes.

- Jeg blev sat på smertestillende og opsøgte min egen læge, som sendte mig til en scanning og blodprøver. Jeg blev scannet den 1. september. Scanningen viste flere galdesten. De to største var på 2 og 1,3 centimeter. Den ene havde sat sig fast i åbningen til galdeblæren. Så der er ikke noget at sige til, at jeg har så ondt, siger Helene Fürstling.

Glem alt om det private

Lægen henviste Helene Fürstling til en operation. Kort efter modtog hun besked om at hun var indkaldt til forundersøgelse, men at Region Sjælland ikke kunne overholde den frist på operation inden 30 dage efter udredning, som hun har ret til. De henviste i stedet til visitationsenheden for kirurgi, hvor hun kunne blive henvist til operation på et privathospital. Det blev dog ikke det svar, hun havde forventet.

- Damen i telefonen sagde til mig, at det bedst kunne betale sig for mig, at vente på en operationstid på Holbæk Sygehus. Jeg spurgte om privathospital, og så svarede hun meget skråsikkert, at jeg ikke kan komme på privathospital, fordi mit BMI er for højt. Jeg er altså for tyk til privathospital. Jeg blev helt paf, siger Helene Fürstling.

Region Sjælland ønsker ikke at udtale sig om den konkrete sag, men peger på at der er mange faktorer som spiller ind, når risikoen for komplikationer ved en operation skal vurderes.

- Ved operation for galdesten kan der opstå meget alvorlige komplikationer, som privathospitalerne ikke nødvendigvis har kompetence til at håndtere. Derfor bør patienter i høj risiko for komplikationer opereres på et offentligt sygehus. Vurdering af risikoen er meget individuel og afhænger af mange faktorer herunder højt BMI, tidligere operationer, tidligere betændelse i galdeblæren og rygning. I den sidste ende handler det om patientsikkerhed, og hvis man som læge mener, at man udsætter patienter for en unødig risiko, skal man naturligvis ikke behandle, siger Lasse Bremholm Hansen, ledende overlæge, Kirurgisk afdeling på Sjællands Universitetshospital.

Helene Fürstling må derfor vente lidt endnu på sin operation - og lære at leve med smerterne.

- Jeg tror ikke helt på forklaringen med mit BMI. Jeg er godt nok ingen sylfide, men hvis jeg skal blive tynd nok til privathospital, må jeg veje 62,77 kilo, og skal altså tabe over tyve kilo. Jeg ryger ikke, er en rimelig aktiv person. Hvis jeg kan tåle at blev opereret på et offentligt hospital, så kan de vel også godt operere mig på et privathospital. Mit BMI lyder som en dårlig undskyldning for at lade mig blive på den offentlige venteliste, siger Helene Fürstling.