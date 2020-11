For mange rotter i Odsherred

I gennemsnit kontakter næsten fem husejere hver dag Odsherred Kommune for at gøre opmærksom på, at man har fået rotter på besøg.

Handlingsplanen lægger blandt andet op til, at private også kan bekæmpe rotter i fremtiden. Dette forventes at kunne aflaste kommunen, som dog så får mere at føre tilsyn med. Et tilsyn med den private bekæmpelse er nemlig nødvendig, da der stilles en række krav til hertil.