Familieafdelingen holder til på Vesterlyngvej i Nykøbing.

For mange fejl i sagsbehandlingen

Odsherred - 08. oktober 2021 kl. 07:32 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Odsherred Kommune skal blive meget bedre til at håndtere indberetninger og bekymringer om børn og unge, der af den ene eller anden årsag ikke trives. Der sker fejl i mere end halvdelen af sagerne, konkluderer analyse af området. Ifølge direktør for velfærdsområdet Rikke Blom, har Task-Force gennemgået 20 sager og fandt fejl i mange af dem. Eksempelvis blev tidsfristen på fire måneders sagsbehandlingstid ikke overholdt i tilfredsstillende grad, og ud af 11 børnesamtaler, blev de seks af dem slet ikke afholdt. I ni sager blev barnet ikke inddraget, og kun i fem tilfælde var inddragelsen ok.

- Det er jo ingen hemmelighed, at der har været - og stadig er - et behov for at vi bliver bedre. Det SKAL blive bedre, og det er medarbejderne selv, der har taget fat om det sammen med Task Force. Der er sat gang i et kompetenceforløb, for selvom der også er nogle juridiske fejl, så er det i mange tilfælde tale om manglende faglighed. Vi skal blive dygtigere, og det skal Task force hjælpe os med, det næste trekvarte år, siger direktør for velfærdsområdet i Odsherred Kommune, Rikke Blom.

- Noget af det Task Force også peger på, er at vi skal blive til at samarbejde med de naturlige aktører omkring det pågældende barn, og også inddrage barnet i højere grad end nu, så vi kan se sagen fra deres perspektiv. Og så skal vi blive bedre til at lave handleplaner og få en bedre systematik og metode ind i arbejdskulturen, siger Rikke Blom videre.

Analysen er lavet af den såkaldte Task Force fra Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, som tidligere fremlagde konklusionerne for børne- og uddannelsesudvalget.

- Det er ikke skræmmende, at de finder fejl. Det er faktisk helt normalt, og det var jo derfor vi kontaktede dem. Vi ved jo alle, at familieafdelingen har været udfordret, siger udvalgsformand Søren With (S).

Center for børn, unge og familier anmodede i 2020 Socialstyrelsen og Ankestyrelsen om at bistå centeret med sagsgennemgang på Familieafdelingens område, med henblik på inspiration til og kvalificering af sagsbehandlingen.

Derfor nedsatte Socialstyrelsen og Ankestyrelsen et Task-Force, der skulle hjælp Familieafdelingen med sagsgennemgang og faglig udvikling. I Task-Force konceptet er indbygget gennemgang af sager og arbejdsgange, som grundlag for at kunne bistå kommunen med henblik på at styrke sagsgangene og -behandlingen.

I børne- og uddannelsesudvalget har man længe fulgt udviklingen i Familieafdelingen, blandt andet med kvartalsvise orienteringer fra centerchefen.

Søren with (S) hæfter sig ved, at man i de årlige revisionsrapporter, som i nogle år ikke har været alt for lyserøde i forhold til familieafdelingens sagsbehandling, ikke længere får nye kritikpunkter.

- Der er ikke meget ros endnu, men der er heller ikke øget kritik af områdets sagsbehandling, og det glæder jeg mig over. Vi er ikke i mål endnu, men vi er på vej og får nu også nogle værktøjer, der kan hjælpe i den rigtige retning, siger han.