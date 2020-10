Udo P. Leis fremviste sin klima-installation med 195 zink-vandkander, en kande per land på kloden. Kanderne var monteret med forskellige lyde. De symboliserer, at nogle har alt for meget vand, mens andre har alt for lidt - "Zuviel und zu wenig" hedder værket. Foto: Udo P. Leis

Artiklen: For lidt eller for meget: 195 vandkander symboliserede klima-katastrofe

For lidt eller for meget: 195 vandkander symboliserede klima-katastrofe

- Nogle kander var fyldt - andre helt tomme. Der var lyde af ørkenstorm og rislende vandløb. Værket er et symbol på de klima-katastrofer, vi står over for, hvor nogle har alt for meget vand og andre har alt for lidt, fortæller Gitte Klausen, direktør for Anneberg Kulturpark.