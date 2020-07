Fonds-støtte til lokalt teater: Den største drøm skal på turné

Som led i teaterprojektets tur til Guldborgsund, Lolland og Vordingborg skal Lise Jørgensen og et medlem af BorderLines bestyrelse rundt på skoler for at tale om teatrets arbejde med at skabe rum, hvor børn og unge kan tale om ellers tabu-belagte emner, for eksempel alkohol-misbrug i hjemmet.