Fonden, der sikrer vigtig arbejdsplads, har fået slotsejer som nyt medlem

»Poul Johansen er et forbillede på mange måder og har været en ledestjerne for hele vores område. Det er en virksomhed, som vi virkelig kan være stolte af, og som har sat et stort præg på kunst og kulturliv i Odsherred. Poul(virksomheden grundlægger, Poul Johansen, der døde som 84-årig i 2017, red.) var både som person og virksomhedsleder en mand med stærke værdier og et utroligt flittigt, kreativt og arbejdsomt menneske. Poul og Vuokko(Johansen, red.) var stamgæster på slottet. De var meget belevne og havde en helt særlig fornemmelse for æstetik og kvalitet, hvilket har inspireret mig i den retning, jeg driver slottet i dag. Jeg husker Poul Johansens virke fra barnsben, hvor jeg på Fårevejle Friskole havde flere klassekammerater, hvis forældre arbejdede på fabrikken med stor stolthed, og som barn husker jeg også følelsen af at komme kørende ind ad Adelers Alle, og blive mødt af den smukt dekorerede fabrik. Det gav mig altid følelsen af at være hjemme igen, og d t gør det stadig, siger han.