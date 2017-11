Fond giver to millioner til tvillingehuse

Realdania har besluttet at bevilge op til to millioner kroner til restaurering af Adelers Huse, herunder indretning af landhave og forplads med henblik på indretning af medborgerhus, mødelokale og formidlingssted samt salg af Lammefjordens produkter som en del af Geopark Odsherred.

I april gav A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond ligeledes tilsagn om to millioner kroner til projektet, som går ud på at føre bygningernes ydre fremtræden tilbage til det oprindelige udseende med tegltag og småsprossede vinduer.

Adelers Huse består af to huse, hver med to lejligheder, som fungerede som asylboliger for aldersrentenydere fra Lammefjorden.

I det ene hus skal indrettes en lejlighed som den oprindeligt så ud med autentisk inventar, kakkelovne og brændekomfur. I den forbindelse har foreningen sammen med arkitekten Stig Løcke haft en samtale med nogle af de håndværkere, som i 1967 renoverede husene til deres nuværende udseende. De kunne blandt andet fortælle, at loftet var isoleret med østersskaller fra Lammefjorden, og at der var gruekedel og "das" i baghusene, skriver foreningen i meddelelsen.

I den anden lejlighed skal der indrettes et formidlingssted, hvor man kan studere, hvordan det har været at bo på og opdyrke Lammefjorden efter tørlægningen.

Restaureringen af bygningerne er estimeret til at koste omkring 4,7 millioner kroner, og med støtten fra de to fonde, er målet for alvor ved at være indenfor rækkevidde. Foreningen arbejder intenst på at søge de sidste midler, så projektet kan igangsættes. Ønsket er, at projektet står færdigt omkring årsskiftet 2018-2019.