Folketingsmedlem raser over økonomi-tilskud

- Formålet med udligningsreformen skulle være at rette op på den skævhed, der i Danmark. Reformen skulle sikre, at man kan føre nogenlunde det samme serviceniveau over hele landet. Det er de rigeste kommuner i landet, som får 1,1 milliard kroner. København Kommune får 548 millioner kroner, siger Rasmus Horn Langhoff, som fortsætter:

- Pengene gives også som kompensation for en regnefejl om antallet af udlændinge, men det giver ikke mening, at en social- og sundhedshjælper i Odsherred skal betale til Frederiksberg Kommune, hvor en tysk ingeniør flytter til og køber et hus til 10 millioner kroner. Det er fuldstændig absurd. På den måde skaber man ikke et land i balance. Mange sjællandske kommuner, herunder Odsherred, bliver snydt.