På grund af forlængelsen af forsamlingsforbuddet aflyses Folkemødet i Odsherred 2020

Folkemøde aflyses: Uendeligt trist for os alle

Odsherred - 08. april 2020

Folkemødet i Odsherred 2020, der skulle finde sted på Den Rytmiske Højskole i Jyderup ved Vig i august, rammes også af forlængelsen af forbuddet mod store forsamlinger og bliver aflyst, oplyser styregruppen.

- Folkemødet ligger i august og er derfor omfattet af regeringens forbud mod store forsamlinger.

- Styregruppen har overvejet, om man kunne rykke mødet til september men er kommet frem til, at alting er for usikkert til, at vi kan bede alle jer om at lægge arbejde og energi i det, hvis vi risikerer, at forsamlingsforbuddet fortsætter, udtaler styregruppen til de mange folkemøde-samarbejdspartnere i pressemeddelelsen.

- Det er uendeligt trist for os alle - ikke mindst alle jer, der har knoklet med at udvikle gode idéer. Vi er rigtig glade for jeres engagement og for samarbejdet med jer, og vi håber, at det kan fortsætte på den anden side, skriver styregruppen.

- Vi tænker lige nu på, om vi vil kunne lave et mini-folkemøde i andre og mindre rammer hen i efteråret, hvis corona-bølgerne lægger sig.

- Og ellers satser vi på, at Folkemødet i Odsherred 2021 bliver historisk stort og godt, og at I vil have lyst til at føre jeres gode idéer ud i livet til den tid, udtaler styregruppen.