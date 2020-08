Folkekøkken ramt af corona-restriktioner

- Normalt plejer folk at stå i kø i foyeren og hente deres mad, halvdelen af salen ad gangen, men det kan vi ikke nu. Det bliver for tæt og for bøvlet, siger Jesper Bertelsen.

- Højskole-fællessangen til folkekøkkenet har været et hjertebarn for mig at få indført. Men vi må desværre helt droppe fællessangen, fordi der er for lidt plads.