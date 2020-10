Folk strømmer igen ind i biografens mørke

Vig bio oplever et sultent biografpublikum strømme ind for at se store nye danske film. Foto: Per Jensen Foto: Foto: Per Jensen

Odsherred - 21. oktober 2020 kl. 17:48 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Det har været et mennesketomt forår og sommer i Vig Bio. Coronaen har lavet gevaldige benspænd for Odsherreds eneste biograf, men trods en omsætning langt fra normalen, er der nu optimisme at spore.

- Vi mangler helt klart de store udenlandske film, men har til gengæld været heldige med gode danske film som for eksempel Vor mand i Amerika og Druk på programmet, og det har trukket mange i biografen, fortæller leder af vig Bio, Bente Elvert, der for et nogle måneder siden overtog biografledertjansen efter Jane Lykke.

Bente Elvert fortæller, at trangen til oplevelser næsten er til at tage og føle på for biografpublikummet efter nedlukningsperioden.

- Folk er sultne på oplevelser, og vi prøver at være fleksible med visningerne, for vi må jo kun være 120 i salen i disse corona-tider. Vi har et meget loyalt publikum, men har også oplevet mange nye sommerhusgæster, fortæller hun og peger samtidig på at flere har fået øjnene op for de lidt smallere film og dokumentarfilm.

- Men helt på niveau med sidste år er vi ikke. På et tidspunkt var vi omkring 50 procent i forhold til sidste år, men det har bedret sig på det seneste, siger Bente Elvert.

2019 blev et rekordår med 964 forestillinger og næsten 35.000 gæster til de ordinære forestillinger - hertil kom ca. 8.000 gæster til lukkede forestillinger og andre arrangementer. Dem har der ikke været lige så mange af i år, men biografens frivillige gør, hvad de kan for at imødekomme skoler og foreningers forespørgsler på filmvisninger.