Folk står i kø for at få biblioteksbøger rakt ud gennem vinduet

Odsherred - 06. januar 2021 kl. 18:45 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Mens Odsherreds biblioteker og kulturhuse er lukkede på grund af corona-restriktioner, møder nogle af bibliotekarerne ind på bibliotekerne i Nykøbing og Asnæs for at passe den succesfulde take away bog-ordning »Bok-2-Go«.

Lånerne ringer eller mailer med ønsker om bøger og andre materialer; bibliotekarerne finder og pakker bøgerne sammen i poser og udleverer dem gennem vinduet ved indgangen på bibliotekerne i Nykøbing og Asnæs.

- Vi er kommet fantastisk i gang igen med ordningen i det nye år og den anden nedlukning.

- Folk er sultne efter bøger og kultur og står i kø ude i kulden for at hente deres bogposer. Vi har haft mindst 50 lånere på to timer, fortæller biblioteksleder Jesper Bertelsen.

- Vi har sundhedsmyndighedernes ord for, at der ikke er smitte-risiko forbundet med at udlevere bøger til borgerne gennem det åbne vindue. Men lige nu overvejer jeg at stramme ekstra op, så vi stiller bogposerne, med borgernes navne på, udenfor eller i døråbningen på en vogn, så de selv kan finde og snuppe deres poser, siger Jesper Bertelsen.