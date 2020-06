Se billedserie Sådan, lige i fjæset med fuckfingeren. Trine Kent har malet sin datters budskab for år tilbage, med hendes accept. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Folk har brug for pinsekunst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Folk har brug for pinsekunst

Odsherred - 01. juni 2020 kl. 19:43 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Direktør Jens Müller, fra Destination Sjælland, der står som arrangør af årets pinsekunst-rute i Odsherred, har ikke selv været rundt til de 46 deltagedne kunstnere, men de meldinger han har fået, er, at årets arrangement er gået endog rigtig godt.

»Jeg har ikke et præcist tal på antal besøgende, men det ser ud til, at kunstnerne har været rigtig godt besøgt. Det handler selvfølgelig om det fantastiske vejr, men også om at folk er understimulerede efter corona-krisen, så de trænger til at komme ud og se noget kunst, og det har de gjort i stor stil,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.

Malerlærreder duver i den milde sommerluft i et luftigt telt, og maleriernes motiver »råber« på kærlighed til naturen, den lokale vel at mærke.

Et telt foran huset i Grevinge, og et skilt med klare dessiner om korrekt adfærd i atelieret, var maler Trine Kents måde at sørge for en tryg og sundhedsmæssig sikker pinsekunst.

Den autodidakte maler er debutant på pinseruten, men er fast medlem af kunstnersammenslutningen Morild, kunstner bag gavlmaleri i Vig, deltager i tv-udsendelsen »Danmarks bedste portrætmaler,« og så er hun i øvrigt også pædagog i børnehuset Næsdal ved Asnæs med end røm om at kunne leve af sine malerier.

46 udøvende kunstnere havde takket ja til at deltage i pinsekunstruten, trods corona-restruiktioner, og selvom Trine Kent ikke har tidligere års deltagelse at sammenligne med, så er hun ganske godt tilfreds.

»Der har været et pænt flow af gæster, og jeg har også solgt flere billeder, og har fået talt med folk om mine malerier,« siger hun til dagbladet Nordvestnyt.

Familien fra England, der slår smut på stranden, et barn i pangrøde gummistøvler, der reflekterer over livet på en frossen sø, en pige og hendes far, der sejler på en sø. Naturen er hovedmotiverne for hendes malerier, og Odsherred er det foretrukne sted.

»For et par år siden tog vi på ferie i Spanien, og dengang tækte jeg, at nu skulle jeg hente inspiration fra lyset, farverne og varmen, men da vi var dernede havde vi en dejlig ferie, men jeg blev ikke inspireret, som jeg gør af naturen i Odsherred,« siger hun til Nordvestnyt.